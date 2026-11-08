اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با توجه به پیش بینی رخداد پدیده ال‌نینو، نسبت به مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب‌ها برای جمعیت دامی استان هشدار داد و بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی خراسان رضوی با اشاره به خطرات سیل گفت: بارش‌های شدید می‌تواند منجر به تخریب اماکن نگهداری دام و تلفات جانوری شود.

ناصر دربان مقامی تأکید کرد: تأخیر در پاکسازی لاشه‌های دام پس از سیل، می‌تواند منجر به شیوع بیماری‌های خطرناکی نظیر شاربن، بروسلوز، هاری، سل و سالمونلوز شود که سلامت دام و انسان را تهدید می‌کند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی خراسان رضوی افزود:این مقام مسئول با ارائه دستورالعمل عملیاتی، خواستار اجرای چهار محور اصلی در مواجهه با بحران شد.

دربان مقامی گفت: ایمن‌سازی دام‌های سالم نجات‌یافته از طریق انتقال به مناطق امن و انجام واکسیناسیون فوری و شناسایی و مدیریت دام‌های غیرقابل درمان برای جلوگیری از هدررفت منابع. از راهکارهای مقابله با بحران ناشی از پدیده ال نینو است.

وی از دامداران خواست برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو، نسبت به تجدید واکسیناسیون، تهیه دارو‌های انگل‌کش (داخلی و خارجی) و سم‌پاشی اماکن از طریق مراکز مجاز دامپزشکی اقدام کنند.