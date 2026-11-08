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مدرسه سهکلاسه خیرساز زندهیاد حاج رحیم افشانی در ولنجق عجبشیر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مدرسه سهکلاسه خیرساز به نام زندهیاد حاج رحیم افشانی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و مساحت بیش از ۲۵۰ متر مربع در روستای ولنجق افتتاح شد.
این مدرسه با همت و مشارکت خانواده مرحوم افشانی ساخته شده و با حضور فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، امیر عباس سلطانپور فرماندار شهرستان، فرهودی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی و نماینده خیرین مدرسهساز به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم از مشارکت و اقدام ارزشمند خانواده افشانی در راستای توسعه فضاهای آموزشی و خدمت به آیندهسازان کشور قدردانی شد.
امیرعباس سلطانپور فرماندار عجبشیر نیز با اشاره به آمارهای اخیر مشارکت مردمی و تقدیر از همراهی مردم شهرستان از اهالی خواست در پویش بساز مدرسه مشارکت کنند پویشی که با کمترین مبالغ هم امکان همراهی دارد تا هم تعداد مشارکتکنندگان افزایش یابد و هم مبلغ مشارکتی جمعآوری شود و شهر فرهنگی عجبشیر بیش از پیش از فرهنگ مدرسهسازی بهرهمند شود.