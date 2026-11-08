به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مدرسه سه‌کلاسه خیرساز به نام زنده‌یاد حاج رحیم افشانی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و مساحت بیش از ۲۵۰ متر مربع در روستای ولنجق افتتاح شد.

این مدرسه با همت و مشارکت خانواده مرحوم افشانی ساخته شده و با حضور فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، امیر عباس سلطان‌پور فرماندار شهرستان، فرهودی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی و نماینده خیرین مدرسه‌ساز به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم از مشارکت و اقدام ارزشمند خانواده افشانی در راستای توسعه فضا‌های آموزشی و خدمت به آینده‌سازان کشور قدردانی شد.

امیرعباس سلطان‌پور فرماندار عجب‌شیر نیز با اشاره به آمار‌های اخیر مشارکت مردمی و تقدیر از همراهی مردم شهرستان از اهالی خواست در پویش بساز مدرسه مشارکت کنند پویشی که با کمترین مبالغ هم امکان همراهی دارد تا هم تعداد مشارکت‌کنندگان افزایش یابد و هم مبلغ مشارکتی جمع‌آوری شود و شهر فرهنگی عجب‌شیر بیش از پیش از فرهنگ مدرسه‌سازی بهره‌مند شود.