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مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان اصفهان در چهار رده سنی با معرفی برترین ها به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابتهای قهرمانی پرش با اسب استان در چهار رده خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و آدرین رضایی، باران صداقت، یوسف روشنضمیر و علیرضا روشنضمیر بهترتیب در این ردهها به قهرمانی رسیدند.
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با حضور ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، سید مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان، علی خیرالهی، رئیس هیأت سوارکاری استان، و دیگر مسئولان برگزار شد.
برگزاری مسابقات در ردههای سنی گوناگون، از خردسالان تا بزرگسالان، فرصتی برای محک سوارکاران و شناسایی استعدادهای این رشته فراهم میکند.