به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رقابت‌های قهرمانی پرش با اسب استان در چهار رده خردسالان، نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان برگزار شد و آدرین رضایی، باران صداقت، یوسف روشن‌ضمیر و علیرضا روشن‌ضمیر به‌ترتیب در این رده‌ها به قهرمانی رسیدند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با حضور ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان، سید مهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان، علی خیرالهی، رئیس هیأت سوارکاری استان، و دیگر مسئولان برگزار شد.

برگزاری مسابقات در رده‌های سنی گوناگون، از خردسالان تا بزرگسالان، فرصتی برای محک سوارکاران و شناسایی استعداد‌های این رشته فراهم می‌کند.