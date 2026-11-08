به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان فرماندار سمنان گفت:برای پاسداشت روز سمنان هفته آخر آبان برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله گشایش نمایشگاه صنایع دستی استان‌های سراسر کشور، برگزاری جشنواره‌های موسیقی و غذا‌های محلی، مسابقات ورزشی و بازی‌های بومی، و رویداد سمنان‌من برنامه ریزی شده است.

صمیمیان گفت:رویداد پاسداشت سمنان من ۲۴ آبان با حضور اندیشمندان و فرهیختگان سمنانی از سراسر کشور و اجرای برنامه‌های متنوع در سالن هلال احمر سمنان و با دعوت از عموم مردم برگزار میشود.