مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان: هفت طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۵ همت در استان اصفهان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: در هفته‌های اخیر پس از بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده در حوزه گردشگری و خدمات وابسته، با ۷ طرح موافقت شد و ۲ طرح دیگر نیز به‌منظور رفع نواقص و تکمیل مدارک، برای اصلاح و بررسی مجدد به متقاضیان بازگردانده شد.

امیر کرم‌زاده افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های مورد موافقت، ۱۵ همت است و اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال‌زایی برای ۳۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

وی گفت:حمایت از سرمایه‌گذاران، بررسی دقیق طرح‌ها و تسریع در فرآیند صدور موافقت اصولی، از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است.

۲۲ هزار اثر تاریخی و معماری اصفهان به‌همراه گستره‌ای از نمایه‌های میراث فرهنگی ناملموس شامل غذاها، مراسم آیینی، جشن‌ها، مهارت‌های سنتی و تولید صنایع دستی، بیانگر پشتوانه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در این خطه است و همین غنا موجب شده که اصفهان در شمار یکی از استان‌های گردشگرپذیر ایران قرار بگیرد.