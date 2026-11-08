به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دوره آموزشی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی بنیاد سعدی در غنا و نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع به کار کرده است.

امیر حشمتی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در غنا، در مراسم گشایش این دوره آموزشی، زبان فارسی را فرصتی برای آشنایی دانشجویان غنایی با تاریخ، تمدن، فرهنگ و میراث ایرانی ـ اسلامی دانست و گفت: فراگیری این زبان ، تنها به آموزش یک مهارت زبانی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه تقویت ارتباطات انسانی، علمی و فرهنگی میان دو کشور را فراهم کند.

نماینده بنیاد سعدی در غنا با اشاره به ظرفیت‌های مشترک فرهنگی ایران و غنا افزود: آشنایی دانشجویان غنایی با زبان فارسی، امکان استفاده بیشتر آنان از ظرفیت‌های علمی و آموزشی ایران، به‌ویژه در زمینه ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت توسعه همکاری‌های دانشگاهی و فرهنگی برای تقویت ارتباط میان مراکز علمی دو کشور تأکید کرد.