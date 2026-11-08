به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، قبل از ظهر امروز، مراسم بدرقه پیکر مطهر ۳ شهید معزز گمنام در دبیرستان پسرانه شاهد۴ (شهید علیرضا قدرتی) شیروان با حضور جمعی از مسئولان ، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، مدیر، معلمین، اولیا و دانش آموزان دبیرستان شاهد۴ (شهید علیرضا قدرتی) برگزار شد.

این آیین معنوی، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گران‌قدر، روایتگری سرهنگ مومنی جانباز گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس، مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی زحمتکش و قرائت عهدنامه تجدید عهد و پیمان با شهداء و اِمامین شهداءِ توسط دانش آموزان مدرسه مذکور نیز برگزار شد.

شایان ذکراست؛ حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در فضای مدارس، جلوه‌ای از ترویج فرهنگ غنیِ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و فرصتی برای تجدید میثاق دانش آموزان با آرمان‌های والای شهداء خواهدبود.