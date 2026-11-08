وداع دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام
دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد۴ (شهید علیرضا قدرتی) شیروان با پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در مدرسه خود وداع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، قبل از ظهر امروز، مراسم بدرقه پیکر مطهر ۳ شهید معزز گمنام در دبیرستان پسرانه شاهد۴ (شهید علیرضا قدرتی) شیروان با حضور جمعی از مسئولان ، خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران، مدیر، معلمین، اولیا و دانش آموزان دبیرستان شاهد۴ (شهید علیرضا قدرتی) برگزار شد.
این آیین معنوی، با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر، روایتگری سرهنگ مومنی جانباز گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس، مداحی ذاکر اهل بیت (ع) کربلائی زحمتکش و قرائت عهدنامه تجدید عهد و پیمان با شهداء و اِمامین شهداءِ توسط دانش آموزان مدرسه مذکور نیز برگزار شد.
شایان ذکراست؛ حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در فضای مدارس، جلوهای از ترویج فرهنگ غنیِ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و فرصتی برای تجدید میثاق دانش آموزان با آرمانهای والای شهداء خواهدبود.
وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام وداع دانش اموزان شاهد شیروان با پیکر شهدای گمنام