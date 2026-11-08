محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به قانون فراگیری صورت‌حساب الکترونیکی، اجرای آن را یکی از مهم‌ترین تحولات قانونی در جهت ایجاد شفافیت و بهینگی مالی در کشور دانست.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت سمت تقاضا برای بسترسازی و اجرای موفق این قانون، تصریح کرد که اهتمام و جدیت خریداران در دریافت صورت‌حساب الکترونیکی هنگام خرید‌های خود، یکی از اهرم‌های اصلی تحقق این اهداف است.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه با بیان اینکه دولت و زیرمجموعه‌های آن بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمت در کشور هستند، بر لزوم پیشگامی بدنه دولت در این فرایند تاکید کرد.

وی اظهار کرد: شایسته است دولت خرید‌های خود را صرفاً از فعالان اقتصادی شفاف که صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌کنند انجام دهد تا پرداختی‌های دولتی نیز دقیقاً بر اساس همین صورت‌حساب‌ها صورت گیرد و از این طریق، مدیریت یکپارچه نظام مالی دولت محقق شود.

نوری بر اهمیت حیاتی اتصال و برقراری ارتباط میان صورت‌حساب‌های الکترونیکی و سامانه محب تاکید کرد و گفت: گام‌های بسیار خوبی در این راستا برداشته شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این اقدامات، در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از خرید‌های دولتی با شفافیت به‌مراتب بیشتری نسبت به گذشته عملیاتی و محقق گردد.