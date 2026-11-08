محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمند منابع حوزه سلامت، خواستار اصلاح الگوی تجویز دارو و پرهیز از مصرف‌های غیرضروری جهت ارتقای بهره‌وری در نظام درمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی ناصحی در سفر به استان قم، با اشاره به اهمیت اجرای پویش «یک قلم داروی کمتر»، از نقش کلیدی دانشگاه علوم پزشکی قم در ترویج فرهنگ تجویز منطقی دارو سخن گفت. وی اظهار داشت که این پویش گامی استراتژیک در جهت مدیریت هزینه‌های سلامت و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی بیماران محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ضرورت کنترل هزینه‌های غیرضروری، تصریح کرد: «بخش قابل توجهی از منابع مالی نظام سلامت صرف مصارف غیرضروری دارو می‌شود. مدیریت صحیح این بخش، امکان اختصاص منابع بیشتر به نیازهای اصلی و ضروری بیماران را فراهم می‌کند.»

وی با شفاف‌سازی در مورد اهداف این رویکرد افزود: «کاهش مصرف داروهای غیرضروری به معنای محدودسازی خدمات نیست، بلکه هدف ما استفاده هدفمند از منابع برای تأمین بهتر داروهای حیاتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی است.» وی در پایان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی میان پزشکان و مردم، مشارکت همه بخش‌های نظام سلامت در این مسیر را برای حفظ پایداری منابع مالی ضروری دانست.