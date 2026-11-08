به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار حسین نجفی گفت: یکی از سارقان زنی است که بیش از یک سال در مراکز خرید شهر‌های مختلف استان همدان تردد می‌کرد و اقدام به سرقت پول نقد، دلار و گوشی موبایل بانوان می‌کرد.

او با اشاره به شناسایی ده شاکی در این پرونده افزود: ارزش اموال مسروقه این سارق نزدیک به ۹ میلیارد تومان برآورد شده و متهم که ساکن تهران و اهل یکی از استان‌های همجوار است، با نیابت قضایی در منزلش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: سارق دوم با تبحر خاص در بازگشایی خودرو‌ها در کمترین زمان، خودرو و قطعات خودروی یک دانشجو میهمان همدان را سرقت کرده بود که با ضرب گلوله زمین‌گیر شد.

سردار نجفی افزود: این متهم دارای بیش از چهار فقره سابقه سرقت است و در بازرسی از منزلش دو خودروی سرقتی، اقلام متعدد مسروقه کشف و یک مالخر هم شناسایی و دستگیر شد و ارزش اموال کشف‌شده از این سارق بیش از ۱۰ میلیارد تومان است.

او از مالباختگان برای شناسایی سارق و طرح شکایت به اداره سرقت پلیس آگاهی دعوت و از شهروندان خواست با استفاده از قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیر، خودرو‌های خود را در محل‌های روشن و زیر دوربین مداربسته پارک کرده و موارد مشکوک را به موقع به ۱۱۰ اطلاع دهند.