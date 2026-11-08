به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۵ حادثه سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های فریدن، فریدونشهر، گلپایگان و چادگان به سامانه ۱۱۲ گزارش شد.

محسن مؤمنی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر به ۱۱۵ نفر از افراد آسیب‌دیده در این شهرستان‌ها امدادرسانی و اسکان دادند و اقلام غذایی و زیستی مورد نیاز نیز میان ۷۲ نفر از حادثه‌دیدگان توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه برای امدادرسانی به این حوادث، ۷ تیم عملیاتی به‌کارگیری شدند، از شهروندان خواست؛ با رعایت نکات ایمنی در شرایط بارندگی و آبگرفتگی، از تردد در مسیر‌های سیلابی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.