فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه هجدهم آبان در اغلب نقاط استان خوزستان تداوم دارد. به دلیل ضرایب بالای ناپایداری وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم تاثیر سامانه بارشی تا اواسط روز دوشنبه است که، سبب رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق (بویژه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی) و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به شدت بارش ها، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: بدلیل ضرایب بالای ناپایداری وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به میزان وزش باد طی امروز در مناطق جنوب غربی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز وجود دارد. تا روز پنجشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما خواهیم بود.

سبزه زاری افزود: تا روز سه شنبه شمال خلیج فارس مواج و طی امروز همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود. از روز چهارشنبه استان را تحت تاثیر سامانه بارشی ضعیفی قرار خواهد گرفت.