طی پنج سال گذشته نزدیک به ۸ هزار دستگاه رایانه در اختیار مدارس سیستان و بلوچستان قرار گرفته و حدود ۷۰۰ کلاس درس نیز به تجهیزات هوشمند مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان درباره تجهیزات و کیفیت مدارس گفت: در حوزه سیستان حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع به فضای دانشگاه فرهنگیان افزوده شده و در شهرستان ایرانشهر نیز هنرستان دارالفنون تجهیز و در اختیار دانشگاه قرار گرفته است. همچنین عملیات اجرایی احداث سایت استاندارد دانشگاه فرهنگیان در ایرانشهر با پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد در حال انجام است.

میثم لک‌زایی با تأکید بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت افزود: توسعه فضا‌های دانشگاه فرهنگیان گامی مهم در تربیت معلمان توانمند و تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های آموزشی استان به شمار می‌رود.

وی گفت: دست‌کم ۵۰ درصد از کلاس‌های درس تحویل‌شده در سال‌های اخیر با مشارکت خیرین احداث شده است و این همراهی نقش تعیین‌کننده‌ای در شتاب‌بخشی به توسعه فضا‌های آموزشی استان داشته است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان از برنامه ریزی برای برگزاری همایش خیرین مدرسه‌ساز ویژه سیستان و بلوچستان در آذرماه خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که با استمرار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت خیرین و همراهی مردم مسیر حرکت از حفظ وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب را ادامه دهیم و زمینه برخورداری همه دانش‌آموزان استان از فضا‌های آموزشی استاندارد و در شأن آنان را فراهم کنیم.

لکزایی اظهار کرد: توزیع متوازن امکانات و نزدیک‌کردن سرانه فضای آموزشی شهرستان‌ها به میانگین استان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در همین راستا توسعه مدارس استثنایی، هنرستان‌ها و فضا‌های ورزشی در مناطق کم‌برخوردار با جدیت دنبال می‌شود.