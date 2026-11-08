به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از هیل، سونیا سوتومایور، قاضی دیوان عالی آمریکا، شنبه ابراز امیدواری کرد تصمیم این دیوان مبنی بر اعطای مصونیت کیفری گسترده به رؤسای جمهور پیشین، لغو شود.

او در این باره گفت همکارانش دست به اقدامات دیوانه‌واری زده‌اند. این قاضی لیبرال که برای سخنرانی در مورد آموزش مدنی در ماونت ورنون عمارت جورج واشنگتن حضور یافته بود، همچنین برای نخستین بار به طور علنی به انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته پرداخت؛ انتخاباتی که در آن دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند. سوتومایور گفت: ما سه‌شنبه شاهد حضور پرشور رأی‌دهندگان بودیم.

او افزود: من همیشه به مردم می‌گویم که هیچ بهانه‌ای برای رأی ندادن وجود ندارد؛ واقعاً هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. بی‌تفاوتی قابل قبول نیست. این اظهارات در جریان سخنرانی یک‌ساعته او مطرح شد؛

سخنرانی‌ای که بخشی از رویدادی چندروزه در عمارت نخستین رئیس‌جمهور آمریکا به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس کشور بود.

سوتومایور گفت بازگرداندن کشور به شرایط باثبات و متعادل، نیازمند تلاشی سخت است. تغییرات ساختاری سازمان یافته در رویه قضایی دیوان عالی ما در بسیاری از حوزه‌های حقوقی رخ داده است. ما هم دوباره به ثبات خواهیم رسید؛ هرچند دقیقاً نمی‌دانم چه زمانی، اما این اتفاق خواهد افتاد. آنگاه نظم جدیدی برقرار خواهد شد که مردم کم‌کم آن را درک خواهند کرد.

این قاضی به‌طور مشخص به تصمیم ۶ در برابر ۳ دادگاه که بر اساس خط‌کشی‌های ایدئولوژیک اتخاذ شد اشاره کرد؛ تصمیمی که بر مبنای آن، رؤسای جمهور پیشین در قبال اقدامات رسمی خود، دست‌کم از نوعی مصونیتِ مفروض برخوردارند.

این قاضی در آن زمان نوشت که چنین حکمی، رئیس‌جمهور ترامپ و جانشینان او را به پادشاهی فراتر از قانون تبدیل می‌کند.

سوتومایور شنبه به جمعیت حاضر گفت: امیدوارم دادگاه برخی از کار‌های دیوانه‌واری را که انجام داده، پس بگیرد. جدی می‌گویم. می‌دانید، من آشکارا در این باره صحبت کرده‌ام؛ آرایی وجود دارد که امیدوارم در طول عمرم نقض شوند. پرونده مربوط به مصونیت، یکی از آنهاست.