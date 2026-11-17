رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان از اجرای ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید جلال خلیلی، گفت: طی ماه‌های اخیر، اقدامات گسترده‌ای در راستای ارتقای ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی استان صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به اجرای ۲۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی اشاره کرد.

وی با اشاره به سایر طرح های ایمن‌سازی راه‌ها افزود: در این مدت، ۱۵ کیلومتر حفاظ (گاردریل) و ۵ کیلومتر نیوجرسی (حفاظ بلوکی بتنی) نصب و اجرا شده است. همچنین نزدیک به ۵ هزار مورد نصب تابلو آشکارسازی محور‌ها و نقاط پرحادثه انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در خصوص هزینه‌های بخش روشنایی و تجهیزات ایمنی گفت: در حوزه نگهداری روشنایی معابر و محورها، اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده و نگهداری چراغ‌های چشمک‌زن نیز با اعتباری معادل ۳ میلیارد تومان در مدت ۶ ماهه انجام گرفته است.

خلیلی همچنین درباره هزینه‌های خط‌کشی محور‌ها ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه حجم ۲۵۰۰ کیلومتری، اعتباری در حدود ۷۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است. تغییر نقوش و به‌روزرسانی تابلو‌های اطلاعاتی با ۳۰۰ مترمربع نیز از دیگر اقدامات اجرایی در این مدت بوده است.

دلایل فنی تأخیر در خط‌کشی آسفالت‌های جدید

رئیس اداره ایمنی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در خصوص علت ایجاد فاصله زمانی بین آسفالت محور و خط‌کشی آن، دو دلیل فنی و تخصصی را برشمرد و گفت: به دلیل وجود مواد و حلال‌های نفتی در آسفالت تازه، اگر بلافاصله اقدام به خط‌کشی شود، حلال‌های موجود، رنگ را در خود حل کرده و خطوط اجراشده کیفیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بر همین اساس، لازم است حدود یک ماه به آسفالت فرصت داده شود تا حلال‌های سطحی تبخیر و خارج شوند، سپس عملیات خط‌کشی انجام گیرد.

وی افزود: دلیل دوم مربوط به محور‌هایی است که عملیات آسفالت‌ریزی آنها در دو لایه انجام می‌شود. در این محورها، پس از اتمام لایه نخست، از خط‌کشی خودداری می‌شود تا پس از اجرای لایه دوم، خط‌کشی نهایی و اصولی صورت پذیرد تا ماندگاری و کارایی لازم را داشته باشد.