به دنبال انتشار تصاویری از وضعیت راهرو‌های بیمارستان امام علی (ع) چابهار در فضای مجازی، روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی چابهار ضمن قدردانی از حساسیت شهروندان، اعلام کرد که حفره‌های ایجادشده در کف راهرو‌ها بخشی از عملیات فنی و برنامه‌ریزی‌شده مقاوم‌سازی سازه این مرکز درمانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وبدا؛ در پی انتشار فیلمی از حفره‌های ایجادشده در کف برخی راهرو‌های بیمارستان امام علی (ع) و بازتاب نگرانی‌های مردمی درباره ایمنی این مرکز درمانی، توضیحات فنی لازم برای تنویر افکار عمومی منتشر شد.

بر اساس این اطلاعیه، حفره‌های مذکور محل دسترسی برای تزریق گروت به دال‌ها و تیر‌های سازه‌ای بوده و نشانگر آسیب جدیدی در ساختمان نیستند. با توجه به فرسودگی برخی اجزای سازه‌ای این بیمارستان به‌عنوان تنها مرکز درمانی منطقه، پروژه تخصصی مقاوم‌سازی شامل تحکیم بیش از ۲۰۶ ستون و فونداسیون و حدود ۲ هزار مترمربع از دال‌های سقف با روش ژاکت بتنی و گروت‌ریزی در دستور کار قرار گرفته است.

دانشکده علوم پزشکی چابهار تأکید کرد که راهرو‌های مورد اشاره مربوط به بخش‌های قدیمی اورژانس و تزریقات بوده و پیش از آغاز عملیات، خدمات آنها به ساختمان جدید منتقل شده است؛ بنابراین در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات درمانی در این فضا‌ها ارائه نمی‌شود. پس از تکمیل مراحل سازه‌ای و تأیید فنی، اقداماتی نظیر اصلاح تأسیسات مکانیکی، تعویض لوله‌های فرسوده و ترمیم کف‌سازی انجام خواهد گرفت و گزارش پیشرفت کار به‌صورت مستمر به اطلاع شهروندان خواهد رسید.