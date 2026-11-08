تماس مردم استان با اورژانس اجتماعی در نیمه نخست امسال ۲۴ درصد و خدمات آن به مردم ۳۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان در برنامه پرسمان صدا و سیما با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی شماره ۱۲۳ برای رسیدگی آنی به آسیب‌های اجتماعی گفت: تماس مردم استان در نیمه نخست امسال با اورژانس اجتماعی ۲۴ درصد و خدمات آن به مردم ۳۷ درصد افزایش داشته است.

زال افزود: پارسال ۶هزار و ۷۰۵ تماس و در شش‌ ماهه ابتدای امسال نیز ۴هزار و ۵۴ تماس با اورژانس اجتماعی گرفته شد که نسبت به مدت مشابه پارسال، افزایش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: همچنین در بخش خدمات سیار اورژانس ۱۲۳ پارسال ۵هزار و ۶۰۶ مورد خدمت دهی و در شش‌ ماهه ابتدای امسال ۳هزار و ۴۱۴ خدمت‌دهی انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

زال، افزود: خشونت خانگی، اختلافات زناشویی و درون خانواده، کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری از جمله موضوعاتی است که اورژانس اجتماعی به آن رسیدگی می‌کند.

وی با اشاره به تأمین اعتبارات بهزیستی از محل کمک‌های مردمی و منابع رسمی گفت: ۲۲ هزار و ۶۵۰ معلول، هزار و ۴۰۰ زن سرپرست خانوار و ۵۰۰ کودک در استان زیر پوشش بهزیستی هستند و با توجه به اینکه کمک‌های مردمی در استان محدودتر شده است، سعی می‌شود منابع مورد نیاز بیشتر از محل فعالیت‌های رسمی و سپس از محل سبد کالا پیگیری شود.