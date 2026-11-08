شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با ثبت بازدهی ۰.۸ درصدی و افزایش ۶ هزار و ۳۶۹ واحدی به ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید

شاخص کل بورس به ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰.۰۱ درصدی و افزایش ۱۶۱ واحدی تقریبا بدون تغییر ماند و در سطح ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۳ هزارو ۲۷۴ میلیارد تومان پول ازسهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه حمل ونقل و انبارداری اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۴ هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان رسید.

امروز در ابتدای معاملات بیشتر نماد‌های بازار مثبت بودند، اما به تدریج عرضه‌ها بیشتر شد و با عقب نشینی شلخص‌ها در مجموع ۴۳ درصد بازار معادل حدود ۴۰۵ نماد در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.