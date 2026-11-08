همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی برای تقویت تربیت دینی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تعمیق هویت اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان توسعه می یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش، معاون آموزش ابتدایی و معاون پرورشی و فرهنگی برگزار شد و ظرفیت‌های مشترک دو نهاد برای تقویت تربیت دینی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تعمیق هویت اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گرفت.

همکاری میان حوزه‌های علمیه و آموزش‌وپرورش، از ظرفیت‌های مؤثر در پیوند دادن آموزش با تربیت و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی، معرفتی و فرهنگی در مسیر پرورش نسلی آگاه، اخلاق‌مدار و برخوردار از هویت دینی است؛ تعاملی که با برنامه‌ریزی منسجم و شناخت دقیق نیاز‌های دانش‌آموزان می‌تواند به غنای فعالیت‌های تربیتی مدارس و ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی منجر شود.

در همین راستا، جلسه ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، معاون آموزش ابتدایی و معاون پرورشی و فرهنگی برگزار شد و زمینه بررسی ظرفیت‌های همکاری میان این دو نهاد در عرصه تعلیم‌وتربیت را فراهم آورد.

توجه به اقتضائات سنی و فکری دانش‌آموزان، تقویت بنیان‌های اعتقادی و اخلاقی، توسعه برنامه‌های معرفتی متناسب با محیط مدرسه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های تخصصی حوزه‌های علمیه، از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در چارچوب تعاملات مشترک است. تحقق مؤثر این اهداف، مستلزم هماهنگی میان بخش‌های آموزشی و پرورشی، طراحی برنامه‌های متناسب با نیاز‌های نسل جدید و استمرار ارتباط میان نهاد‌های مسئول در عرصه تربیت است.

همچنین، پیوند هدفمند فعالیت‌های آموزشی با برنامه‌های فرهنگی و تربیتی می‌تواند به شکل‌گیری محیطی غنی‌تر برای رشد فکری، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان کمک کند و زمینه حضور آگاهانه‌تر آنان در فعالیت‌های دینی و اجتماعی را فراهم سازد.

ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش در این چارچوب، عرصه‌ای برای هم‌اندیشی، هماهنگی و پیگیری زمینه‌های مشترک فعالیت به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که بهره‌گیری مؤثر از آن می‌تواند در جهت ارتقای کیفیت تربیت دینی، تقویت هویت فرهنگی و اعتقادی و تحقق اهداف تربیتی نظام تعلیم‌وتربیت نقش‌آفرین باشد.