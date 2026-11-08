بارش باران در سنندج موجب آب‌گرفتگی بخش‌هایی از معابر شهری شده و تردد خودرو‌ها و شهروندان را با دشواری همراه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به دنبال بارش باران در شهر سنندج، تصاویری از آب‌گرفتگی برخی معابر شهری منتشر شده که نشان‌دهنده تجمع آب در سطح خیابان‌ها و دشواری تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده است.

آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط شهر، علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهروندان، ضرورت رسیدگی به وضعیت شبکه دفع آب‌های سطحی و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مدیریت روان‌آب‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

با توجه به تداوم بارش‌ها، انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با بررسی نقاط حادثه‌خیز و رفع مشکلات مربوط به هدایت آب‌های سطحی، از بروز اختلال در تردد و ایجاد مشکلات برای شهروندان جلوگیری کنند.