مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان غربی، در بازدید از مدرسه شبانه‌روزی بنیاد علوی در روستای گنگچین منطقه صومای برادوست، دردیداری صمیمی با دانش‌آموزان و معلمان، به خواسته‌ها و دغدغه‌هایشان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، در بازدید از مدرسه شبانه‌روزی بنیاد علوی در روستای گنگچین منطقه صومای برادوست، با گفت‌وگوی مستقیم و صمیمانه با دانش‌آموزان و معلمان، پای صحبت‌های آنان درباره تجربه‌های آموزشی، خواسته‌ها و دغدغه‌هایشان نشست و بر اهمیت شناخت بی‌واسطه نیاز‌های جامعه آموزشی در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید کرد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، در بازدید از مدرسه شبانه‌روزی بنیاد علوی در روستای گنگچین منطقه صومای برادوست، با حضور در جمع دانش‌آموزان و معلمان، فضای دیدار را به فرصتی برای گفت‌وگوی صمیمانه و بیان بی‌واسطه دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها تبدیل کرد؛ فرصتی تا دانش‌آموزان از خواسته‌ها و تجربه‌های خود بگویند و معلمان، مسائل و نیاز‌های آموزشی مدرسه را با وی در میان بگذارند.

صمیمی در فضایی گرم و دوستانه، با دانش‌آموزان به گفت‌و‌گو پرداخت و به آنان فرصت داد تا از دنیای خود، چشم‌انداز‌های پیش رو، تجربه‌های روزمره مدرسه و مسائلی بگویند که در مسیر تحصیل با آنها روبه‌رو می‌شوند. وی پای صحبت نوجوانانی نشست که هر یک با استعدادها، بلندپروازی‌ها و امید‌های خود، بخشی از آینده این سرزمین را شکل می‌دهند؛ دانش‌آموزانی که دیدگاه‌ها و تجربه‌هایشان می‌تواند دریچه‌ای روشن به شناخت نیاز‌ها و ظرفیت‌های محیط آموزشی بگشاید.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی همچنین با معلمان مدرسه گفت‌و‌گو کرد و دیدگاه‌ها و مسائل آنان را درباره فعالیت‌های آموزشی و تربیتی جویا شد. معلمان به‌واسطه حضور روزانه در متن فرایند یادگیری و پرورش دانش‌آموزان، شناخت ارزشمندی از فرصت‌ها، دشواری‌ها و ظرفیت‌های محیط آموزشی دارند و توجه به تجربه‌های آنان می‌تواند زمینه درک دقیق‌تر اقتضائات مدرسه را فراهم سازد.

صمیمی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان و فرهنگیان، شناخت واقعیت‌های محیط آموزشی را از پایه‌های تصمیم‌گیری اثربخش در نظام تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت توجه به دیدگاه‌ها و نیاز‌های کسانی تأکید کرد که در قلب جریان آموزش قرار دارند. چنین ارتباطی، فاصله میان تصمیم‌گیری و تجربه روزمره مدرسه را کاهش می‌دهد و زمینه را برای شناخت دقیق‌تر مسائل و توجه متناسب‌تر به نیاز‌های آموزشی و تربیتی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان اظهار کرد: مدرسه تنها جایگاه آموختن دانش و طی‌کردن مسیر تحصیل نیست، بلکه بستری برای کشف توانایی‌ها، پرورش اندیشه، تقویت اعتمادبه‌نفس و شکل‌گیری نگرش‌هایی است که مسیر زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، کیفیت تجربه دانش‌آموزان در محیط آموزشی و شرایطی که معلمان در آن رسالت آموزشی و تربیتی خود را به انجام می‌رسانند، در بالندگی نسل آینده اهمیت اساسی دارد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، توجه به نیاز‌های دانش‌آموزان و معلمان را بخش جدایی‌ناپذیر مسئولیت نظام تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد که فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای یادگیری، شکوفایی استعداد‌ها و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان، مستلزم شناخت دقیق شرایط و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند فعالان مدرسه است.

گفت‌وگوی صمیمانه صمیمی با دانش‌آموزان و معلمان مدرسه شبانه‌روزی بنیاد علوی در گنگچین، اهمیت پیوند میان مدیریت آموزشی و واقعیت‌های زندگی مدرسه را برجسته کرد؛ پیوندی که با گفت‌و‌گو، اعتماد و درک متقابل استحکام می‌یابد و می‌تواند مسیر توجه مسئولانه‌تر به نیاز‌های محیط‌های آموزشی را هموار سازد. در نهایت، ارزش هر تلاش در نظام تعلیم و تربیت، در فرصتی جلوه‌گر می‌شود که برای رشد انسان فراهم می‌آورد، استعدادی که مجال شکوفایی می‌یابد و امیدی که در دل دانش‌آموزان برای ساختن فردایی روشن‌تر ریشه می‌دواند.