به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۵۷ نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی بابل در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۵ پذیرفته شدند.

دکتر احسان موعودی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام این خبر گفت: پذیرفته‌شدگان موفق شدند در رشته‌های مختلف تخصصی پزشکی و دانشگاه‌های پذیرنده، به این مرحله از مسیر علمی و حرفه‌ای خود راه یابند.

وی افزود: این دستاورد حاصل تلاش و پشتکار دانش‌آموختگان، زیرساخت‌های آموزشی، دانش و تجربه اعضای هیئت علمی و تلاش مستمر مجموعه آموزشی دانشگاه است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ابراز امیدواری کرد پذیرفته‌شدگان با کسب دانش و مهارت‌های روزآمد در ادامه مسیر علمی و تخصصی خود، در ارتقای خدمات سلامت و تأمین نیاز‌های تخصصی نظام سلامت کشور نقش‌آفرین باشند.