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معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از پذیرش ۵۷ نفر از دانشآموختگان این دانشگاه در پنجاهوسومین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۵۷ نفر از دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشکی بابل در پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۵ پذیرفته شدند.
دکتر احسان موعودی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام این خبر گفت: پذیرفتهشدگان موفق شدند در رشتههای مختلف تخصصی پزشکی و دانشگاههای پذیرنده، به این مرحله از مسیر علمی و حرفهای خود راه یابند.
وی افزود: این دستاورد حاصل تلاش و پشتکار دانشآموختگان، زیرساختهای آموزشی، دانش و تجربه اعضای هیئت علمی و تلاش مستمر مجموعه آموزشی دانشگاه است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ابراز امیدواری کرد پذیرفتهشدگان با کسب دانش و مهارتهای روزآمد در ادامه مسیر علمی و تخصصی خود، در ارتقای خدمات سلامت و تأمین نیازهای تخصصی نظام سلامت کشور نقشآفرین باشند.