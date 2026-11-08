تعداد ۲۰ هزار و ۱۰۵ پیام براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما، در بازه زمانی ۵ تا ۱۲ آبان در سامانه (۱۶۲) به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تعداد پیام شامل ۱۲ هزار و ۶۹۹ پیام صوتی، ۵۵۶۳ پیام تلفنی و ۱۸۴۳ پیامک است.

از میان شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های دو و سه و از میان شبکه‌های رادیویی، شبکه‌های ایران، معارف و جوان دارای بیشترین تماس‌ها بوده‌اند. دراین‌میان برنامه «دایره طلایی» شبکه سه، مجموعه «با عرض معذرت» شبکه دو و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و جوان در کانون توجه مخاطبان بوده‌اند.

از حیث موضوعی نیز مشکلات معیشتی و اقتصادی و موارد مطرح شده در برنامه‌های سیاسی بیشترین نظرات مخاطبان را به خود اختصاص داده‌اند. مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های سیاسی شامل گلایه از عدم نقد و بررسی گرانی‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، دارو، ارز، سکه، خودرو، مسکن و اجاره‌بهای آن، دهک‌بندی نامناسب و عدم امکان استفاده از مبلغ افزایش‌یافته کالابرگ، درخواست تهیه گزارش درخصوص تناسب نداشتن میزان حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان با گرانی‌ها بود.

تشکر از عملکرد مناسب رسانه ملی در پوشش و اطلاع‌رسانی بیانات مقام معظم رهبری (حفظه‌الله)، اخبار جنگ، مسائل سیاسی روز جامعه و تجمعات شبانه، پخش و پوشش اظهارات مقتدرانه سردار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» از دیگر محور‌های مطروح بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «دایره طلایی»، شامل پخش بیش از حد پیام‌های بازرگانی، پخش نشدن کامل مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶ و تشکر از پخش زنده مسابقات کشتی جهانی ۲۰۲۶ و اجرای خوب شهاب قاسمی در حمایت از کشتی‌گیران بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «با عرض معذرت»، شامل تشکر از محتوای شاد، جذاب و سرگرم‌کننده، درخواست افزایش مدت‌زمان پخش، در نظر گرفتن و اضافه‌شدن شخصیت‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رضا پهلوی، افزایش بخش مربوط به رئیس‌جمهور آمریکا، پخش پشت‌صحنه، تولید و پخش فصل‌های جدید و انتقاد از برخی دیالوگ‌های نامناسب بازیگران بود.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی ایران، شامل تشکر از محتوای جذاب و اجرای توانمند مجریان برنامه‌های شبکه، مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل درخواست پخش بیشتر برنامه‌های آموزنده و مذهبی و مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل درخواست اعلام زمان پخش و راه‌های ارتباطی با برنامه‌ها بود.