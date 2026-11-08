

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نورالدین نوریزدان گفت:در پی بارندگی‌های شدید و سیلابی اخیر در لرستان، با برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی‌شده،اجرای تمهیدات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ، پایداری آب آشامیدنی شهرهای استان تأمین و حفظ شد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: با وجود شدت بارندگی‌ها، اختلال عمده‌ای در روند آبرسانی و تأمین آب آشامیدنی شهروندان ایجاد نشد و مشکلات چند مورد محدود هم با تلاش گروه های اتفاقات و امدادی شناسایی و برطرف شد.

وی با اشاره به آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری در استان گفت:در این زمینه ۱۲۰ گروه عملیاتی،اتفاقات و امدادی در سطح استان برنامه‌ریزی و سازماندهی شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا اختلال احتمالی، در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل و بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی اقدام کنند.

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