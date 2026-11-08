سازمان شیلات ایران با هدف کاهش وابستگی به واردات و تأمین نهاده‌های صنعت آبزی‌پروری، از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای سرمایه‌گذاری در تولید، تکثیر و فرآوری آرتمیا دعوت کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان شور سازمان شیلات ایران، توسعه تولید آرتمیا را راهکاری مهم برای تأمین نیاز مراکز تکثیر و پرورش آبزیان و کاهش وابستگی به واردات دانست.

مهرداد محمدی‌دوست با اشاره به ظرفیت کشور در بهره‌برداری از اراضی و منابع آب شور گفت: تولید آرتمیا می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و پایداری زنجیره تأمین نهاده‌های آبزی‌پروری، زمینه‌ساز اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد دریامحور شود.

وی استفاده از اراضی کم‌بازده و ایجاد ارزش افزوده در مناطق مستعد را از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش برشمرد.

سازمان شیلات ایران نیز از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای مشارکت در تولید، تکثیر و فرآوری آرتمیا دعوت کرده و آمادگی خود را برای حمایت از طرح‌های واجد شرایط و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی در چارچوب مقررات اعلام کرده است.