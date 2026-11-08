کاروان ورزشکاران جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی در سی و چهارمین جشنواره المپیک ویژه ایران، موفق به کسب ۶ مدال طلا و ۲ مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی گفت: سی و چهارمین جشنواره المپیک از ۱۲ تا ۱۴ آبان‌ماه در تهران برگزار شد و ورزشکاران این استان با درخشش در رشته‌های مختلف، مجموعاً ۸ مدال را به دست آوردند.

محمدمهدی آخوندی افزود: در رشته فلوربال، تیم دختران با حضور نرگس دانشور، مریم ظفری، هانیه پرستش، مهدیا ایزدیار و عارفه عظیمی مقام نخست را کسب کرد و تیم پسران موفق به کسب عنوان سوم شد.

همچنین در رشته «دوومیدانی انفرادی»، ورزشکارانی از جمله محمدحسین اسدی، امیرمحمد مختاری، طا‌ها ساعدی، علیرضا مطهرنیا و دینا رضایی مدال طلا و علی رحمانی مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آوردند.