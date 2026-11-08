مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از افزایش چشمگیر بارندگی‌ها در سال آبی جاری خبر داد و اعلام کرد که میزان بارش‌های پاییزی استان با ثبت رقم نزدیک به ۶۰ میلی‌متر، رشد ۴۱ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجید رستگاری افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۵۹.۶ میلی‌متر بارندگی در آذربایجان‌غربی ثبت شده است؛ این در حالی است که متوسط بلندمدت بارش در نیمه نخست پاییز ۴۲ میلی‌متر بوده و امسال بیش از ۱۷ میلی‌متر بارش بیشتر از این میانگین در استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته افزود: در نیمه نخست پاییز سال گذشته تنها ۷.۲ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده بود که بررسی آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش بیش از ۸ برابری بارش‌های پاییزی امسال است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به وضعیت حوضه آبریز دریاچه ارومیه تصریح کرد: در نیمه نخست پاییز امسال ۵۷ میلی‌متر بارش در این حوضه به ثبت رسیده که این رقم نیز ۲۵ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت است.

رستگاری با اشاره به بارش‌های اخیر آبان‌ماه خاطرنشان کرد: طی روز‌های گذشته ۳۲ میلی‌متر بارش در استان گزارش شده، در حالی که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱.۲ میلی‌متر بوده است. وی شرایط جوی ناشی از ال‌نینو را در این افزایش قابل توجه مؤثر دانست و یادآور شد که پویش «رود روان» از اواسط تابستان امسال با هدف مدیریت بهتر بارش‌ها و پیشگیری از سیلاب‌های مخرب در استان آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.