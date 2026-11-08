فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان گفت: طرح تشدید نظارتی بر کافه‌ها و چایخانه‌های بهارستان اجرا و در جریان بازدید از ۱۶ واحد صنفی، ۷ واحد اخطاریه مهر و موم گرفتند و ۳ قهوه‌خانه و کافی‌شاپ متخلف مهر و موم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید هاشم حسنی خواه فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان اظهار داشت: در جریان طرح نظارتی بر چایخانه‌ها و کافه‌های شهرستان بهارستان، از ۱۶ واحد صنفی در رسته‌های شغلی کافه‌رستوران، چایخانه و کافه‌تریا بازدید به عمل آمد و ۷ واحد صنفی متخلف اخطاریه مهر و موم دریافت کردند.

همچنین ۲ واحد قهوه‌خانه و ۱ واحد کافی‌شاپ به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت ضوابط انتظامی و شئونات اسلامی، با توجه به اخطار پلمب قبلی و بر اساس مواد ۱۷ و ۲۷ قانون نظام صنفی، مهر و موم شدند.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بهارستان تأکید کرد: برخورد با واحد‌های صنفی متخلف به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و صنوف موظف‌اند پیش از فعالیت، پروانه کسب را دریافت کرده و ضوابط انتظامی و شئونات اسلامی را رعایت کنند.