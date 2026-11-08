روستای خوش آب و هوای اسفرجان در فاصله ۵۳کیلومتری شهرستان شهرضا و در فاصله ۱۳۵کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد که در فصل پاییز مناظر بدیعی را در برابر چشمان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روستای اسفرجان یکی از تفرجگاه‌های روستا پارک جنگلی کوهستانی است و نزدیک بیشه و در سمت راست جاده اسفرجان به هونجان قرار دارد.

در روستای اسفرجان به علت اینکه آب و هوای روستا کوهستانی و سردسیری است دیواره‌ها دو خشته یا سه خشته ساخته می‌شده و به همین دلیل قطر دیوار‌ها بسیار زیاد است.

تدوین و تصویر:جواد استکی