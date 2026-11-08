مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بر آمادگی ناوگان حمل، حفاظت از محموله‌های آرد و تقویت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای روزهای بارانی پیش‌رو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمد جعفری در نشست بررسی وضعیت حمل، توزیع و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی گفت: با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌های قابل توجه و کاهش ۶ تا ۱۳ درجه‌ای دما، به‌ویژه در مناطق غربی استان، باید تمهیدات لازم برای استمرار حمل کالا‌های اساسی و حفاظت از محموله‌ها در برابر بارندگی پیش‌بینی شود.

وی تجهیز خودرو‌های حمل آرد به چادر و پوشش مناسب، انبار و ذخیره‌سازی به‌موقع کالا‌های اساسی و هماهنگی مستمر میان مجموعه‌های مسئول را ضروری دانست و افزود: بارندگی‌های احتمالی نباید در روند حمل، توزیع و دسترسی مردم به کالا‌های اساسی خللی ایجاد کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به تأکید استاندار و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بر مدیریت تخلیه کشتی‌ها، انتقال کالا از بنادر و کنترل ذخایر انبارها، گفت: روند اجرای تعهدات و عملکرد ناوگان حمل باید به‌صورت مستمر و با حضور میدانی دنبال شود.

جعفری همچنین خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل استانی و تقویت همکاری با پیمانکاران بومی شد و بر ضرورت تناسب تعهدات شرکت‌های حمل با توان اجرایی ناوگان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه مازندران به‌دلیل گردشگرپذیری و حضور مسافران افزود: استان باید همواره برای تأمین و توزیع کالا‌های اساسی آمادگی لازم را داشته باشد.

در ادامه این نشست، حجاری‌زادگان مدیرعامل شرکت هاگ‌بار، افزایش حجم کالا‌های وارداتی و ورود کشتی‌ها به بنادر شمالی را از عوامل ضرورت تقویت ظرفیت‌های عملیاتی دانست و گفت: متناسب‌سازی تجهیزات تخلیه و بارگیری با حجم فعالیت‌ها نیازمند توجه و تقویت زیرساخت‌هاست.

وی افزود: تقویت نیرو‌های عملیاتی در استان انجام شده و توسعه همکاری با پیمانکاران دیگر استان نیز برای افزایش ظرفیت حمل و انتقال کالا‌های اساسی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت هاگ‌بار همچنین بر نقش بخش خصوصی در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالا‌های اساسی تأکید کرد و گفت: این شرکت برای بهبود روند فعالیت‌ها و کمک به اجرای برنامه‌های تأمین و انتقال کالا‌های اساسی تلاش خواهد کرد.