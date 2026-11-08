رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه به صنعت فولاد خوش بین است، اما این صنعت باید تکلیف خود را با بازار آزاد روشن کند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما حجت الله صیدی در نشست اندیشکده فولاد و صنایع فولادی افزود:یکی از مزیت‌های کشور ما صنعت فولاد است که هم اکنون از ۵۵ میلیون تن ظرفیت ایجاد شده ۳۲ میلیون تن تولید می‌کند و با برنامه ریزی مشخص نباید از ۲۳ میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت غافل شویم.

وی با اشاره به تکمیل ظرفیت زنجیره گفت: با هدایت بازار سرمایه به سمت توسعه متوازن، زنجیره صنعت فولاد باید در این خصوص تلاش کند؛ چرا که هم اکنون در برخی موارد توازن نداریم.

صیدی افزود: حوزه دیگر سرمایه گذاری در فناوری‌ها و تکنولوزی‌های این صنعت با هدف کربن زدایی و کاهش مصرف انرژی است؛ که ما آمادگی داریم تامین مالی سرمایه گذاری را در این حوزه انجام دهیم.



رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:در بورس کالا تمام تلاش ما اکتشاف قیمت منصفانه است. البته در کشف قیمت گاهی نکاتی را می‌بینیم که وقتی ریشه یابی می‌شود دلایل ان مربوط به جای دیگری است.