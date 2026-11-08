استاندار قزوین: نوسازی واحد‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری صنایع استان، مستلزم پیوندی عمیق و ساختاری میان پارک علم و فناوری، دانشگاه‌ها و بخش صنعت است.

پیوند پارک علم و فناوری با صنعت، کلید نوسازی و جهش تولید است

پیوند پارک علم و فناوری با صنعت، کلید نوسازی و جهش تولید است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین در جریان بازدید از بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری استان و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه، ظرفیت‌های فناورانه این پارک را ارزشمند دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از توان نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای پاسخگویی به نیاز‌های فناورانه صنایع استان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تحول دانش‌بنیان در صنایع استان گفت: نوسازی واحد‌های تولیدی و ارتقای بهره‌وری صنایع قزوین، مستلزم ایجاد پیوندی عمیق و ساختاری میان پارک علم و فناوری، دانشگاه‌ها و بخش صنعت است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در استان با هدف شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت جوانان و نخبگان این حوزه خبر داد و تصریح کرد: استانداری با تأمین اعتبارات و پشتیبانی‌های لجستیکی و حمایتی، در کنار پارک علم و فناوری خواهد بود تا مسیر تعامل فناوری و صنعت با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار، تعامل هرچه بیشتر مجموعه‌های فناور با بدنه صنعت استان را از اولویت‌های اساسی مدیریت استان برشمرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مشترک دانش‌بنیان و صنعتی شد.