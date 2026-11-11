به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی غلامی گفت: در راستای حفظ اصالت و هویت تاریخی بنا‌های تاریخی استان، تمرکز ویژه‌ای بر استفاده از مصالح بومی در عملیات‌های مرمتی گنبد سلطانیه صورت گرفته است.

مدیرپایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: به منظور رعایت استاندارد‌های مرمت و حفظ ویژگی‌های معماری اصیل، فرآیند تولید آجر جدید با ابعاد ۲۰ در ۴۰ سانتی‌متر در منطقه گنبد سلطانیه آغاز شده است. نکته حائز اهمیت در این تولید، استفاده از قالب‌های چوبی و روش‌های سنتی در کوره‌های قدیمی آجرپزی است که باعث می‌شود محصول نهایی کاملاً با بافت تاریخی بنا همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: این آجر‌ها با بهره‌گیری از مصالح بومی و مواد اولیه موجود در خود منطقه گنبد سلطانیه تولید می‌شوند. استفاده از این نوع آجر در پروژه‌های مرمتی، نه تنها باعث حفظ اصالت بصری و ساختاری این اثر ثبت شده جهانی می‌شود، بلکه از تضعیف هویت معماری منطقه نیز جلوگیری می‌کند.

غلامی همچنین گفت: این شیوه تولید سنتی، علاوه بر حفظ کیفیت مصالح، نقش مؤثری در حمایت از اقتصاد محلی و اشتغال‌زایی در منطقه ایفا می‌کند.

مدیرپایگاه میراث جهانبی گنبد سلطانیه افزود: با بازگشت به روش‌های تولید قدیمی، هنرمندان و کارگران ماهر محلی که دانش ساخت این مصالح را در اختیار دارند، می‌توانند دوباره در چرخه تولید فعال شده و از میراث مهارتی خود در راستای پروژه‌های بزرگ گردشگری و میراثی استفاده کنند.

غلامی تاکید کرد: این رویکرد در مرمت، تضمین می‌کند که بازسازی‌ها با کمترین تغییر در ماهیت تاریخی بنا صورت گرفته و اصالت مواد اولیه و روش‌های ساخت سنتی به دقت رعایت می­شود.