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همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، جای جای استان همدان با برگزاری مراسمهای آکنده از عطر معنویت، میزبان پیکرهای مطهر ۸ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صبح امروز، مدرسه دخترانه راهیان کوثر همدان میزبان یکی از پیکرهای مطهر شهدا بود.
در این مراسم معنوی، دانشآموزان با قرائت دلنوشتهها، اجرای نریشنهای ادبی و بیان جملاتی خطاب به شهید، از دلتنگیها، آرمانها و عهد خود با شهدا گفتند.
حضور پیکر مطهر شهید گمنام، فرصتی ارزشمند برای پیوند نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری رشادت مردانی است که از نام و نشان خود گذشتند تا عزت، امنیت و آرامش این سرزمین ماندگار بماند.
این شهید گمنام ۱۸ ساله عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسیده است.
هشت شهید گمنام تازه تفحص شده، به مدت یک هفته در مراسم مذهبی دانشگاه ها، مدارس، محلات و تجمعات شبانه استان همدان تشییع خواهند شد.