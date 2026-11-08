به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صبح امروز، مدرسه دخترانه راهیان کوثر همدان میزبان یکی از پیکر‌های مطهر شهدا بود.

در این مراسم معنوی، دانش‌آموزان با قرائت دل‌نوشته‌ها، اجرای نریشن‌های ادبی و بیان جملاتی خطاب به شهید، از دلتنگی‌ها، آرمان‌ها و عهد خود با شهدا گفتند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام، فرصتی ارزشمند برای پیوند نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری رشادت مردانی است که از نام و نشان خود گذشتند تا عزت، امنیت و آرامش این سرزمین ماندگار بماند.

این شهید گمنام ۱۸ ساله عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسیده است.

هشت شهید گمنام تازه تفحص شده، به مدت یک هفته در مراسم مذهبی دانشگاه ها، مدارس، محلات و تجمعات شبانه استان همدان تشییع خواهند شد.