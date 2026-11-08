به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی حادثه ریزش سنگ از کوه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، یک دستگاه تاکسی مستقر در محوطه دانشگاه آسیب دید.

این حادثه هیچ‌گونه مصدومیتی در میان دانشجویان و افراد حاضر در دانشگاه نداشته است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، این حادثه در مسیر منتهی به مجتمع های آزمایشگاهی و بالاتر از دانشکده ها رخ داد و هم اکنون امکان عبور و مرور دانشجویان از مسیر امن ادامه دارد.