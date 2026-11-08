مدیرکل صداوسیمای مرکز آبادان بر ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهری برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به روند آبادانی این شهر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آبادان، بهروز رضایی مدیرکل صداوسیمای مرکز آبادان در نشست هم‌اندیشی با شهردار آبادان با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در شهر، از شهردار خواست با تسریع در اجرای برنامه‌های شهری، زمینه رفع مشکلات موجود و ایجاد تغییرات ملموس و قابل مشاهده برای شهروندان را فراهم کند.

او صداوسیما را ظرفیتی مؤثر برای برقراری ارتباط میان مردم و مسئولان دانست و افزود: مسئولان باید قدر این ظرفیت رسانه‌ای را بدانند و از آن برای انعکاس مطالبات مردم، اطلاع‌رسانی اقدامات و پیگیری مشکلات شهری استفاده کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آبادان همچنین آمادگی این مجموعه را برای همکاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی با هدف بهبود وضعیت شهری اعلام کرد.

در ادامه این نشست، هاشم سیاحی شهردار آبادان، ضمن قدردانی از همکاری‌های صداوسیمای مرکز آبادان در حوزه‌های مختلف، نقش رسانه ملی را در ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان بسیار تأثیرگذار دانست.

او گفت: برنامه‌های صداوسیما علاوه بر اینکه پل ارتباطی مردم با مسئولان هستند، ظرفیت مناسبی برای انعکاس مشکلات و مطالبات شهری به مدیران و مسئولان مراکز بالادستی، پیگیری رفع موانع و جذب اعتبارات ملی به شمار می‌روند.

شهردار آبادان در پایان با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای بهبود شرایط این شهر، خطاب به شهروندان افزود: تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا در آستانه آغاز سال نو، مردم تغییرات محسوس و ملموسی را در سیمای شهر مشاهده و لمس کنند.