به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت پالایش نفت تهران در پی مشاهده دود غلیظ از این پالایشگاه اعلام کرد: «به دلیل بروز مشکلات برقی، فنی و در راستای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و پایداری عملیات، سیستم‌های فلر پالایشگاه در وضعیت عملیاتی قرار گرفته است و دود مشاهده‌شده نیز مربوط به همین فرایند ایمنی و خروج اضطراری گازهاست و هیچ‌گونه حریقی در واحد‌های پالایشگاهی رخ نداده است.

گفتنی است شرایط توسط گروه‌های عملیاتی تحت کنترل است و فرایند در حال نرمال‌سازی است و هیچ‌گونه مشکلی در فرایند مستمر تولید سوخت ایجاد نشده است. فعال‌شدن فلر در چنین شرایطی کاملاً طبیعی و بخشی از مکانیزم‌های استاندارد ایمنی صنایع پالایشی نفت است.»