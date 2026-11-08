مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از اختصاص ۱۵۱ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از هزینه‌های دارو و درمان دو هزار و ۹۵۰ نفر از بیماران نیازمند استان طی هشت ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صابر جودی اظهار کرد:حمایت از بیماران نیازمند و کمک به کاهش فشار‌های اقتصادی ناشی از هزینه‌های درمان از مهمترین رویکرد‌های جمعیت هلال‌احمر در حوزه فعالیت‌های داوطلبانه به شمار می‌رود.

وی افزود:از فروردین تا نیمه نخست آبان‌ماه امسال در مجموع ۱۵۱ میلیارد ریال برای حمایت از هزینه‌های دارو و درمان ۲ هزار و ۹۵۰ نفر اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این حمایت‌ها طیف گسترده‌ای از افراد کم‌توان و نیازمند را شامل می‌شود گفت: مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیز از جمله گروه‌های بهره‌مند از این حمایت‌ها هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خاطرنشان کرد: طرح حمایت دارو و درمان جمعیت هلال‌احمر با هدف کمک به بیماران نیازمند و کاهش بخشی از هزینه‌های درمانی اقشار کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در قالب این طرح سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از اعتبارات حمایتی بخشی از هزینه‌های درمانی بیماران از جمله هزینه دارو، بستری، جراحی و خدمات تشخیصی و درمانی را متناسب با شرایط و میزان نیازمندی آنان تامین می‌کند.