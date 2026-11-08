سامانه علاج به مشارکت‌کنندگان در تجمعات علیه منافع ملی هشدار داد: برای همه کسانی که در این تجمعات به عنوان لیدر، گرداننده، مشارکت‌کننده و ... نقش داشته باشند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سامانه علاج به تمامی افرادی که در تجمعات علیه منافع ملی ایران حضور می‌یابند هشدار می‌دهد که کلیه تحرکات و فعالیت‌های آنان تحت رصد کامل و اشراف اطلاعاتی قرار دارد.

بر این اساس، برای تمامی کسانی که در این تجمعات به عنوان لیدر، گرداننده، مشارکت‌کننده و ... نقش داشته باشند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و این افراد بنا بر نوع جرم ارتکابی، با پیامد‌های زیر روبه‌رو می‌شوند:

۱. سلب و محرومیت از دریافت خدمات کنسولی؛

۲. توقیف اموال و دارایی‌ها؛

۳. شناسایی مرتبطین مالی و تجاری در داخل کشور و برخورد قانونی با هرگونه منافع و سرمایه‌ای که در خاک ایران دارند.

شایان ذکر است که پیگرد‌ها و محدودیت‌های قانونی محدود به موارد فوق نخواهد بود و علاوه بر این مجازات‌ها، رویکرد‌ها و شیوه‌های جدیدی نیز برای برخورد با این افراد در دستور کار قرار گرفته است.