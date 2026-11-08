به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تحقق ۷۵ درصدی برنامه ابلاغی کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت کاملاً مکانیزه زیر کشت رفته است و این روند همچنان ادامه دارد.

محمدرضا اصغری افزود: از مجموع اراضی کشت‌شده تاکنون، ۷۰ هزار هکتار به گندم آبی و ۲۴۰ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص یافته که حدود ۱۰۰ هزار هکتار از این مزارع سبز شده و از کیفیت مطلوبی برخوردارند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از بذور استاندارد تصریح کرد: نیمی از اراضی کشت‌شده از بذور استاندارد بهره‌مند شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکت‌های تولید و فرآوری بذر دارای صلاحیت، آمادگی دارد تا درصد بیشتری از بذور گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را جهت ارتقای بهره‌وری تولیدی و اقتصادی تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در خصوص ارقام کشت‌شده اظهار داشت: برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام «صدرا»، «باران»، «نفیس» و «جام» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

اصغری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی کشت خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، باعث کاهش عملکرد می‌شود؛ بنابراین به زارعان توصیه می‌شود با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، مزارع خود را در اسرع وقت کشت کنند.