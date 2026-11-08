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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تحقق ۷۵ درصدی برنامه ابلاغی کشت پاییزه در ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از تحقق ۷۵ درصدی برنامه ابلاغی کشت پاییزه در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به صورت کاملاً مکانیزه زیر کشت رفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
محمدرضا اصغری افزود: از مجموع اراضی کشتشده تاکنون، ۷۰ هزار هکتار به گندم آبی و ۲۴۰ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص یافته که حدود ۱۰۰ هزار هکتار از این مزارع سبز شده و از کیفیت مطلوبی برخوردارند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از بذور استاندارد تصریح کرد: نیمی از اراضی کشتشده از بذور استاندارد بهرهمند شدهاند و سازمان جهاد کشاورزی با همکاری شرکتهای تولید و فرآوری بذر دارای صلاحیت، آمادگی دارد تا درصد بیشتری از بذور گواهیشده مورد نیاز کشاورزان را جهت ارتقای بهرهوری تولیدی و اقتصادی تأمین کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در خصوص ارقام کشتشده اظهار داشت: برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام «صدرا»، «باران»، «نفیس» و «جام» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
اصغری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت زمانبندی کشت خاطرنشان کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، باعث کاهش عملکرد میشود؛ بنابراین به زارعان توصیه میشود با توجه به پیشبینی بارشهای پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، مزارع خود را در اسرع وقت کشت کنند.