مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف و صیانت از منابع انرژی، اعلام کرد: تمامی ادارات و نهاد‌های دولتی استان ملزم هستند تا یکم دی‌ماه نسبت به عدم استفاده و خاموش‌سازی تجهیزات و وسایل گازسوز اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،وی با اشاره به آغاز فصل سرد و افزایش مصرف گاز، افزود: بر اساس این دستورالعمل، استفاده از هیتر برقی نیز در تمامی بخش‌های اداری اکیداً ممنوع است و هیچ استثنایی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی و پایش این شرکت به صورت شبانه‌روزی مصرف ادارات را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت دستورالعمل، جریان گاز اداره متخلف بلافاصله قطع خواهد شد.

وی گفت: وصل مجدد گاز ادارات متخلف صرفاً با دستور مستقیم مقامات ارشد استانی و پس از گذراندن مراحل قانونی میسر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با دعوت از همه دستگاه‌های اجرایی ، گفت: رعایت دقیق و مسئولانه این ضوابط قانونی، گامی ضروری برای تداوم خدمات‌رسانی و پایداری جریان گاز برای آحاد جامعه است.