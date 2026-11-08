معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه هفته‌های بزرگ مقام زن و روز مادر، شعار مناسبت امسال را «بانوی ایرانی، نماد مقاومت و الگوی امیدآفرین» اعلام کرد و گفت: بزرگداشت زنان قهرمان، مادران ایثارگر و فداکار و زنانی که در جریان جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، از برنامه‌های اصلی ستاد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درنشست خبری بزرگداشت مقام زن ومادر گفت، این ایام آثار معنوی و فرهنگی بسیار در پی دارد، مخصوصا امسال که بعد از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی سال مقاومت زنان است و این زنان بودند که در تجمعات حاضر شدند و حضور ان‌ها الهام بخش و پیام امید را در جامعه منتشر کرد که بسیار موثر بود.

وی با اشاره به شهادت زنان و مادران در دو جنگ اخیر گفت: بزرگداشت شهدای زن از برنامه‌های محور هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر است. در محور فرهنگی و مذهبی نیز سیره حضرت زهرا (س) از مباحث اصلی است که در سخنرانی‌ها و محافل مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در مورد نامگذاری روز‌های هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر اظهار کرد: روز اول زن سیره فاطمی، کرامت و هدایت اسلامی، روز دوم زن مادر و خانواده محور تربیت و تعالی نسل، روز سوم زن علم و فناوری پیشگام پیشرفت و تمدن سازی، روز چهارم زن فرهنگ و هنر هویت ساز و روایتگر حقیقت، روز پنجم زن سلامت و نشاط سرمایه پویایی جامعه، روز ششم زن ایثار و مقاومت حماسه آفرین و پاسدار عزت ملی، روز هفتم زن مشارکت اجتماعی و اقتصادی کنشگر و جامعه پرداز نامگذاری شده است.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی اظهار کرد: محور رسانه‌ای و هنری از دیگر محور‌های این هفته است که تولید محتوای فاخر می‌تواند در بزرگداشت مقام زنان مؤثر باشد در حوزه اقتصاد و کارافرینی، حمایت از بانوان کارآفرین و همچنین در عرصه دیپلماسی معرفی زنان شاخص در کشور و همچنین زنان مسلمان در حوزه بین‌المللی از دیگر محور‌های این هفته است؛ همچنین محور فرزنداوری و سبک زندگی می‌تواند از محور‌های دیگر بزرگداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر به شمار رود.

در ادامه این نشست زهرا بهروز‌آذر معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: باور ما در کشور بر این است که اگر قرار است بر قله‌های پیشرفت برسیم ما نیازمند دو بال پیشرفت مردان وزنان کنار هم هستیم

وی با اشاره به نقش مهم حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام و همچنین حضرت زینب کبری (س) در واقعه کربلا تصریح کرد: اگر امروز با افتخار از مردان نیرو‌های مسلح یاد می‌کنیم نمی‌توانیم نقش زنان را در کنار مردان نادیده بگیریم، این زنان بودند که مدیریت خانواده را بر دوش گرفتند و مایه دلگرمی مردان بودند. در عرصه خدمت نیز اگر رکنی توانسته ایران عزیز را حفظ کند به دلیل حضور موثر زنان بوده است؛ امروز نیز حضور زنان در دولت صرفا تشریفاتی نیست و بیش ۵۷۰۰ نفر زن در حوزه مدیریتی در کشور مشغول کار هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما شاهد حضور زنان حتی در شرایط بارداری در عرصه خدمت هستیم و اگر امروز در این جایگاه هستیم حاصل مقاومت و ایستادگی زنان است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان و شهادت قائد امت توضیح داد: از لحظه‌ای که خبر شهادت رهبرشهید و خانواده ایشان به گوش رسید زنان عرصه میدان را خالی نکردند و بیش از ۷۰ درصد زنان در میادین را زنان تشکیل می‌دهند، اگر بخواهیم الگوی سوم زن مسلمان را تبیین کنیم اصلا نیازی به بیان نیست و فقط باید حضور پررنگ آنها را در میادین مختلف از ورزش و مدال آفرینی زنان تا عرصه‌های علمی و فناوری را برای جهانیان بیان کنیم.

وی با اشاره به حضور رهبر شهید در مراسم افتتاحیه روز زن در سال قبل گفت: خدا را شاکریم که شاهد حضور رهبر عزیز هستیم؛ اما باید بدانیم که اولین نفری که موضوع خشونت نسبت به زنان را در جامعه مور توجه قرار دادند رهبرشهید انقلاب بودند؛ رهبرشهید انقلاب در تصویب بسیاری از مصوبات و قوانین حقوقی زنان پیشگام بودند و باید این موضوع را برای نسل جدید بیان کنیم تا نسبت به جایگاه زنان و نقش رهبرشهید در این جایگاه بیگانه نباشند.