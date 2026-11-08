حمله «تروریستی» پهپادی به پایگاه نظامی در شمال کلمبیا دست‌کم ۳ کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت و با هشدار رسمی نهاد‌های اطلاعاتی درباره خطر حمله به دفاتر رسانه‌های بزرگ پایتخت، وضعیت امنیتی در این کشور به حالت آماده‌باش درآمد.

حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی کلمبیا ۳ کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت

حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی کلمبیا ۳ کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حداقل سه نظامی در جریان حمله پهپادی در منطقه «سانتا روسا دل سور» واقع در شمال کلمبیا، جان باختند.

ارتش کلمبیا همچنین از مصدومیت شدید ۱۶ نظامی دیگر و «۳۱ آسیب‌دیده دیگر» خبر داد، بدون اینکه جزئیات بیشتری درباره آنها ارائه کند.

«میلتون اولایا سانتاماریا» شهردار این منطقه در استان بولیوار، در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محلی این «حمله تروریستی» را به شدت محکوم کرد و خواستار کمک‌های بیشتر از سوی دولت مرکزی شد.

وی از «آبلاردو د لا اسپرییا» رئیس‌جمهوری کلمبیا خواست تا در سطح شهر و سراسر منطقه حامی آنها باشد.

اگرچه هنوز مسئولیت این حادثه رسما پذیرفته نشده است، اما «خورخه ادواردو مورا لوپس» وزیر دفاع کلمبیا، آن را به ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) نسبت داد. به گفته این مقام دولتی، این اقدام مسلحانه واکنشی به دستگیری فردی ملقب به «کاریتو»، به عنوان سرکرده یکی از شاخه‌های این گروه چریکی بوده است.

به گفته شهردار سانتاماریا، این حمله پهپادی حدود ساعت ۱۲:۳۰ ظهر و هنگامی رخ داد که نظامیان خود را برای ناهار آماده می‌کردند. در آن لحظات، چندین پهپاد مواد منفجره دست‌ساز را به داخل محوطه گردان ۴۸ پرتاب کردند.

رئیس‌جمهوری کلمبیا به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی این رویداد را محکوم کرد. او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این حمله جنایتکارانه به کشته و زخمی شدن سربازانی منجر شده است که با افتخار به کلمبیا خدمت می‌کنند؛ مردانی که قربانی کسانی شده‌اند که به دنبال ایجاد وحشت و به چالش کشیدن اقتدار دولت هستند. ضمن ابراز همبستگی با خانواده‌های قهرمانان جان‌باخته و سربازان مجروح، دستور داده‌ام تمامی مراقبت‌ها و پشتیبانی‌های لازم به آنها ارائه شود.»

وی همچنین دستور داد عملیات برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این حمله، ضربه به ساختار‌های جنایتکارانه و بازپس‌گیری کنترل مناطق تحت تسلط کروه‌های تبهکار شدت یابد. این منطقه محل فعالیت باند جنایتکار «کلن گلفو» و چریک‌های «ای‌ال‌ان» است که بر سر کنترل آن با یکدیگر می‌جنگند.

چند دقیقه پس از حمله، ارتش در بیانیه‌ای که ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی منتشر شد، جزئیات دیگری را اعلام کرد: «پس از ثبت این اقدام خشونت‌آمیز، پروتکل‌های امنیتی مربوطه فعال شدند و بررسی‌های لازم برای تعیین خسارات و آسیب‌های ناشی از این حادثه صورت گرفت.»

این رویداد تازه‌ترین واقعه از تشدید خشونت‌ها در سه ماه نخست دولت دِ لا اسپرییا است که جنگی آشکار را علیه گروه‌های مسلح اعلام کرده است. رئیس‌جمهوری کلمبیا بستن تمام مسیر‌های گفت‌و‌گو برای مذاکره صلح را در اولویت قرار داده، لحن تهدید‌های خود را تندتر کرده و روند استرداد‌ها را سرعت بخشیده است.

دوشنبه گذشته نیز چهار حمله انفجاری به کشته شدن پنج نفر در منطقه تولیدا واقع در جنوب این کشور انجامید.

حملات پهپادی در کلمبیا رو به افزایش است؛ به طوری که بنیاد ایده‌های صلح (FIP) تعداد این حملات را در سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۹ مورد، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲۷۷ مورد و در سال جاری میلادی تا دوم نوامبر ۳۵۱ مورد ثبت کرده است. این رقم معادل یک حمله در هر ۲۱ ساعت است.

ماه اوت که دِ لا اسپرییا قدرت را به دست گرفت، با ۵۶ سوءقصد، بدترین ماه ثبت‌شده بود.

تهدید علیه رسانه‌ها

به نوشته ال پائیس، تنها هشت ساعت پس از این حادثه مرگبار، مقامات امنیتی و دادستانی کلمبیا با دریافت اطلاعاتی درباره «خطر جدی سوءقصد» از سوی گروه‌های غیرقانونی، به شبکه تلویزیونی کاراکول و رادیو کاراکول هشدار دادند. این هشدار امنیتی باعث شد تلویزیون کاراکول به ناچار ساختمان خود را تخلیه کند و هر دو شرکت برای حفاظت از جان کارکنان خود تدابیر پیشگیرانه فوری اتخاذ کنند.

دفتر مرکزی این رسانه‌ها در برج «پلازا ۶۷» قرار دارد که میزبان دفاتر رسانه‌های بین‌المللی مهمی همچون خبرگزاری افه و روزنامه ال‌پائیس نیز است.

این تهدید‌ها با واکنش تند مقام‌های ارشد این کشور مواجه شد؛ «ایریس مارین» بازرس حقوق شهروندی این تهدید‌ها را «جدی و نگران‌کننده» خواند و دادستان کل کلمبیا نیز تاکید کرد که هیچ ارعابی نمی‌تواند آزادی مطبوعات را از بین ببرد؛ «کارلوس فرناندو گالان» شهردار بوگوتا نیز ضمن تشکیل فوری نشست اطلاعات و امنیت، پلیس پایتخت را برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به حالت آماده‌باش درآورد.