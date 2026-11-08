کارگردان مستند «من جلال آل‌احمد هستم» با اشاره به کسب دو جایزه بخش پژوهش نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، تنوع منابع، بهره‌گیری از اسناد فارسی و لاتین و بررسی رویداد‌ها در خارج از مرز‌های ایران را از ویژگی‌های پژوهشی این اثر برشمرد.

علی اکبری، کارگردان مستند «من جلال آل‌احمد هستم» که به تازگی موفق به دریافت جایزه دستاورد فنی در بخش پژوهش و جایزه بهترین فیلم مستند در حوزه پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شده است،در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره ویژگی‌های تحقیقاتی این اثر اظهار کرد: برای تحلیل دقیق‌تر دلایل انتخاب مستند، طبیعتاً باید نظر هیئت داوران را جویا شد؛ اما تصور می‌کنم یکی از عواملی که در دیده‌شدن این اثر نقش داشته، تنوع و گستردگی پژوهش‌هایی است که برای تولید آن انجام دادیم.

وی با تشریح رویکرد پژوهشی این مستند افزود: در جریان تحقیقات، صرفاً به منابع فارسی و اسناد موجود در داخل کشور اکتفا نکردیم، بلکه تلاش شد از منابع لاتین و خارجی نیز استفاده کنیم و رویدادها و اتفاقات مرتبط با موضوع را در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران مورد بررسی قرار دهیم.

اکبری ادامه داد: این تنوع منابع و نگاه فرامرزی به موضوع پژوهش، به ما کمک کرد ابعاد مختلف موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم. به اعتقاد من، همین گستردگی در منابع و شیوه مواجهه با اسناد و اطلاعات، یکی از ویژگی‌هایی بود که توانست ظرفیت پژوهشی مستند را برای هیئت داوران برجسته‌تر کند.

کارگردان مستند «من جلال آل‌احمد هستم» با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهش در تولید آثار مستند خاطرنشان کرد: در چنین آثاری، پژوهش صرفاً مرحله‌ای مقدماتی برای رسیدن به فیلم‌نامه یا شکل‌دادن به روایت نیست، بلکه می‌تواند یکی از ارکان اصلی هویت و اعتبار اثر باشد. هرچه دامنه منابع گسترده‌تر و امکان مواجهه با روایت‌ها و اسناد متنوع‌تر فراهم شود، زمینه برای رسیدن به شناخت دقیق‌تر از موضوع نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از دریافت جوایز این دوره از جشنواره فیلم مقاومت گفت: از اینکه این تلاش‌ها مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته، بسیار خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم.