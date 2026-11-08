محور سه راهی خنداب به سمت گلپایگان و برعکس که در پی بارش شدید باران از دیشب مسدود شده بود هم اکنون بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت:در پی بارش شدید باران در محور سه راهی خنداب به سمت گلپایگان و برعکس این محور شب گذشته مسدود شده بود.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: با توجه به لغزندگی سطح محور‌های مواصلاتی استان، نسبت به خطر تردد خودرو‌ها با لاستیک‌های فرسوده و غیر استاندارد هشدار داد

به گفته وی با توجه به بارندگی در محور‌های استان اصفهان، لغزندگی سطح راه‌ها و کاهش ایمنی تردد، شهروندان از سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ میرزایی، رییس پلیس راه استان افزود: رانندگان باید در زمان بارندگی فاصله خود را با خودروی جلویی افزایش داده و از ترمزگیری ناگهانی و حرکت پرشتاب خودداری کنند