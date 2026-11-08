در بسته خبری پلیس امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، از کشف ۴۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع تا اجرای سی و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر قزوین را دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمد قاسم طرهانی درتشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، با دریافت خبری مبنی بر اینکه یک واحد تولیدی متخلف در شهرستان تاکستان اقدام به ذخیره گازوئیل خارج از شبکه سوخت به صورت غیر مجاز می‌کند، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی بخش ضیاءآباد این شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی به محل موردنظر اعزام که در بازدید انجام شده، ۴۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع و فاقد هر گونه مجوز مثبته از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که در ۲ مخزن ذخیره شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: دراین خصوص یک نفر با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

توقیف موتور تریل ۲۵۰ سی‌سی قاچاق

فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت تریل سی آر‌ام ۲۵۰ سی‌سی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شهرک مهرگان خبر داد.

سردار محمد قاسم طرهانی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ مهرگان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک را برای بررسی بیشتر متوقف می‌کنند.

وی افزود: پس از توقف موتورسیکلت و در بررسی‌های تخصصی صورت‌گرفته مشخص شد، موتورسیکلت فوق از نوع سی آر‌ام ۲۵۰ سی‌سی بوده و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی است و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه با هماهنگی قضایی موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شد، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار طرهانی با اشاره به ارزش ۱۰ میلیارد ریالی این موتورسیکلت قاچاق، از شهروندان خواست: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، هرگونه اخبار و اطلاعات مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

اجرای سی و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر در استان قزوین

فرمانده انتظامی استان از اجرای سی و یکمین مرحله طرح سراسری آرامش در شهر با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد قاطع با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان خبر داد.

سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح جزئیات اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس به جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، سی و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر در مدت ۴ روز از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ آبان ماه با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این مرحله، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند، که در نتیجه این عملیات ۱۱۰ نفر از قاچاقچیان خرده فروشان و نگه دارندگان مواد مخدر دستگیر، و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین در جریان این طرح، ۱۲۱ معتاد متجاهر نیز شناسایی و جمع آوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد کمپ ماده ۱۶ معرفی شدند.

سردار طرهانی در ادامه از کشف مقادیری انواع مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع نزدیک به ۱۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی از متهمان کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی همچنین اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، ۱۸ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.