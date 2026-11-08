رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن محرومان، از آمادگی این ستاد برای اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات به‌منظور ساخت مسکن اقشار کم‌برخوردار خبر داد و گفت: در همین راستا، ۳۵۰۰ واحد مسکونی براساس تعهدات تفاهم‌نامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن، تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید پرویز فتاح در دیدار وزیر راه و شهرسازی که در ساختمان مرکزی ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت تفاهم‌نامه ساخت واحد‌های مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن و راهکار‌های تقویت همکاری‌های مشترک، افزود: تاکنون ۱۴ هزار واحد مسکونی از مجموع تعهدات این تفاهم‌نامه توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) احداث و به بهره‌برداری رسیده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز این واحد‌ها شامل انشعابات و دسترسی‌ها نیز تأمین شده است، از این واحد‌ها ۱۱ هزار واحد در دو سال اخیر احداث و تکمیل شده و همچنین ۶ هزار واحد باقی‌مانده از پیشرفت فیزیکی ۷۷ درصدی برخوردارند.

وی با تأکید بر توجه ویژه این ستاد به تأمین مسکن محرومان اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد اجرایی فرمان امام، رسیدگی به اقشار محروم است و مسکن محرومان در رأس برنامه‌ها و اقدامات قرار دارد و ستاد برای کمک به تأمین مسکن محرومان، آمادگی دارد با اختصاص زمین و پرداخت تسهیلات در این حوزه ورود کند و معتقدیم با توافق و هماهنگی بیشتر می‌توان اقدامات مربوط به ساخت مسکن این اقشار را با سرعت بیشتری پیش برد.

وی با اشاره به تعهدات ستاد در طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: باید تعهدات ساخت واحد‌های مسکونی در تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر به پایان برسد تا بتوانیم تعهدات جدیدی را در حوزه مسکن آغاز کنیم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معطل ماندن مردم برای تحویل واحد‌های مسکونی گفت: در همین راستا، ۳۵۰۰ واحد مسکونی از تعهدات باقی‌مانده این تفاهم‌نامه تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد و باقی واحد‌ها نیز با همکاری وزارت راه و شهرسازی و پس از رفع موانع، در سال آینده تکمیل خواهد شد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در این دیدار با اشاره به تأثیر حضور نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در جلسات پایش مسکن اظهار کرد: حضور نماینده ستاد در این جلسات مؤثر بوده و در مقایسه با دو سال گذشته، تغییرات و بهبود قابل توجهی در عملکرد ایجاد شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام برای مشارکت در طرح‌های مسکن محرومان افزود: این ستاد می‌تواند کمک مؤثری در اجرای پروژه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار داشته باشد.