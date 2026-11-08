به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با پیگیری‌های مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و موافقت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان، موضوع مشکلات دامداران و عشایر استان در دهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان مطرح و مهلت شش ماهه‌ای تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۶ در نظر گرفته شد.

بر اساس این مصوبه، در صورت مراجعه در مهلت مقرر عوارض تمدید پروانه چرای دام تا پایان سال ۱۳۹۷ به ماخذ سال خودش وصول می‌شود.

از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۴، مبلغ سال ۱۴۰۴ یعنی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال به ازای هر واحد دامی ملاک قرار گرفته و بر آن اساس پرداخت خواهد شد.

همچنین مراتب در اسرع وقت به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شورا‌های اسلامی، دهیاران و بهره‌برداران مراتع ابلاغ و برنامه‌ریزی لازم برای اعزام و مراجعه حضوری کارشناس واحد مرتع، فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی و ماموران حفاظتی به تمام سامانه‌های عرفی مشمول عوارض انجام‌می شود.