به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ستاد مدیریت بحران شهرستان کازرون ظهر امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارش باران و در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس این شهرستان در نوبت عصر امروز تعطیل است.

بر اساس این اطلاعیه، تعطیلی اعلام‌شده شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نمی‌شود و فعالیت این مراکز طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.