رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز اهل یکی از استان‌های همجوار در منطقه حفاظت شده کمر سرخ و کشف لاشه یک رأس قوچ وحشی از آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان گفت: مأموران یگان حفاظت هنگام گشت‌زنی در منطقه حفاظت شده کمر سرخ سرایان، صدای شلیک گلوله را شنیدند و بلافاصله موضوع را به اداره گزارش کردند.

اصغرزاده افزود: با حضور مأموران، در مسیر تردد شکارچیان، کمین برقرار شد و محیط‌بانان با پیوستن به یکدیگر، تعقیب متخلفان را به صورت پیاده آغاز کردند که در نهایت یکی از شکارچیان دستگیر شد.

وی گفت: همزمان با هماهنگی انجام‌شده با کلانتری شهرستان استان همجوار، نیرو‌های انتظامی نفر دوم را به همراه سلاح شکاری دستگیر کردند و پرونده این متخلفان برای رسیدگی به شهرستان سرایان ارسال شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان گفت: از متخلفان، لاشه یک رأس قوچ وحشی و یک قبضه سلاح شکاری کشف شد.

اصغرزاده افزود: بر اساس دستور دادستان، یکی از متهمان بازداشت و متهم دیگر به دلیل مشکل جسمی به اورژانس شهرستان اعزام شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز گفت: حفاظت از حیات وحش منطقه با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد یافت.